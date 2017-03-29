北科大與麻省理工學院產學合作 每年遴選學生赴美交換實習

台北科技大學與美國麻省理工學院（MIT）簽定校際產學合作，打造MIT在台灣的第一個研究基地。（台北科技大學提供）

美國麻省理工學院（MIT）與台北科技大學攜手，簽定校際產學合作，打造MIT在台灣的第一個研究基地，而未來北科大每年將選送學生赴美交換實習、教師學術訪問，北科大校友群也將投入，建立跨國研究與產學合作計畫，開創國際產、學、研合作新格局。

美國麻省理工學院為世界最富盛名的理工大學，各國際學術評比名列前茅，培育出無數諾貝爾獎得主，而標榜創新創意的麻省理工學院媒體實驗室(MIT Media Lab)，早期的研究注重在3D顯影，音樂，無線網絡的運用，感測器，穿戴式裝置，網絡瀏覽器等一系列的發明並得到廣泛運用，如今實驗室成立邁入第4個10年，多媒體實驗室將研究領域拓廣到神經生物學，仿生製造，社會參與，機器人，情感計算，仿生學，音樂，AI與無人車等。

台北科技大學與麻省理工學院同樣起家於實務研究型大學，北科大以電資及機電學院先行與麻省理工學院媒體實驗室進行合作交流，建立麻省理工學院媒體實驗室在台灣的首座聯合研究中心「City Science Lab @ Taipei Tech」，以「無人智慧車」、「智慧城市」為產學合作重點。

台北科技大學校長黎文龍表示，物聯網浪潮的到來，智慧城市已成為城市及產業發展的重要領域，而無人智慧車的人性化科技應用，正是智慧城市的指標性應用。

黎文龍指出，雙邊強大的研究團隊，再加上台北科大堅強的校友企業，未來在研發測試輕量化無人智慧車、與無人智慧車相關的車用通訊、智慧材料與智慧基礎設施等，必有亮眼成果。期盼此交流可提供師生跨校研發交流契機，以及一個更寬廣的國際藍圖。此外，政府推動「亞洲‧矽谷計畫」，桃園市和臺北科大等產學單位共同打造「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」，提供青創團隊物聯網實驗和輔導創業。未來，「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」也可作為City Science Lab @ Taipei Tech相關零組件的測試場域。

北科大規劃，未來每年將選送6名學生至MIT媒體實驗室，展開至少為期兩個月的校外實習，培育人才專業技能知識及競爭力；教師亦可至該實驗室進行訪問研究，增進於城市科學相關議題之研發能量。

北科大已在去年和今年已陸續選送該校電子系張昌祺、資工所梁弘一、機械所江義城、電子所陳泰宇等人赴MIT媒體實驗室實習，參與無人自駕車（PEV）研發，和來自世界各地的頂尖學子與科學家交流。

張昌祺和梁弘一優異表現，更獲MIT媒體實驗室留用，為研發團隊成員。張昌祺分享，MIT開放的學風、深厚的實作，讓他收穫良多，很開心學弟妹也有機會一同感受到這寶貴的學習經驗。梁弘一認為，MIT Media Lab鼓勵學員朝自己的興趣研究，允許嘗試錯誤，鼓勵不一樣的想法，提供更大的自我表達空間，未來若有機會，希望能再次赴美交流。

(旺報)