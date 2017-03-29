黃金蝙蝠生態館慶兒童節 推環境教育闖關活動

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館為慶祝兒童節，訂於4月1日起連續4天，舉辨環境教育闖關活動，內容包括生態闖關、生態導覽、小農市集、生態影展等，公教人員參與，可提供每天4小時的環教教育時數。

位於水林鄉誠正國小旁的黃金蝙蝠生態館，通過國家級的「環境教育設施場所認證」，是雲林縣第1個，也是國內首次以學校名義申請通過，每年有上萬參訪人次，是鄉內最具特色的場館。

蝙蝠館負責人張恒嘉說，館內以蝙蝠生態環境資源為主題，設計適合國中、小學生的戶外教學課程，以及教師機關員工成長的專業研習，並與社區合辦生物多樣性營隊與生態旅遊活動，引導民眾了解環境問題，進而付出行動保護環境。

環境教育闖關活動訂於4月1日至4日，每天上午10點30分至下午4點30分，4月4日壽星於活動期間出示證件，即可獲得1套「蝙蝠節慶明信片」。

(中時)