海巡署故隊員吳逸弘因公殉職 今入祀忠烈祠
南市府今日在南區忠烈祠舉辦「臺南市各界106年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，市長賴清德親臨主祭並向到場的烈士遺族表達慰問之意。今日併同舉行殉職海巡隊員吳逸弘入祀儀式，表彰其盡忠職守、成仁取義之忠烈。
公祭典禮首先恭迎海巡隊員吳逸弘牌位入祀忠烈祠後，典禮依「忠烈祠祀辦法」，由賴市長以主祭者身分帶領出席人員向革命先烈、陣亡將士靈位上香、獻花、獻果、獻酒、恭讀祭文後，向革命先烈陣亡將士行三鞠躬禮，對革命先烈、陣亡將士致上最深的敬意，結束儀式，全程莊嚴肅穆。
吳逸弘是安南區人，民國98年1月開始擔任行政院海岸巡防署海洋巡防總局第一(基隆)海巡隊隊員，並為海巡隊3555艇輪機長，服務期間努力進取、勇於任事，所執行之各項重大救生救難、威力掃蕩、各項救難演訓及處理海事糾紛等專業勤務，均不畏艱難戮力以赴，足堪楷模。
去年9月5日接獲通知3555艇雷達天線發射器總成落海，為利該艇修復及任務遂行，旋即取消休假返回基隆隊執勤，毅然冒險潛下水尋找落海裝備，後遭發現於艇側海面且無意識，經送醫急救仍不治因公殉職，得年36歲。其因公殉職之事蹟符合「忠烈祠祀辦法」之規定，業經內政部核准入祀忠烈祠，市府遵照其家屬意願入祀南區忠烈祠。
(中時)
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