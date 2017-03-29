縮小版電動花燈 見證50年前北港燈會盛況
台灣燈會在雲林圓滿落幕，燈會原鄉北港鎮燈區則續展至4月20日，其中巷弄老街展場設有10餘座縮小版電動花燈，模擬50餘年前北港朝天宮的大型電動花燈，與一般的靜態花燈截然不同，見證早年北港燈會的盛況。
北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節燈會，至今已有50餘年歷史，可說是國內燈會的原鄉，早年的電動花燈獨步全台，附近鄉鎮民眾共乘鐵牛車來看花燈，外縣市民眾則搭乘公車與台糖小火車到北港，盛況空前。
朝天宮董事吳炳俊表示，電動花燈起源於北港鎮，主題大多是歷史典故與媽祖傳說，由朝天宮、鎮內各糕餅、油車、五穀、果菜等鋪會分別集資興建，每年元宵節在北港第1市場1、2樓展示，競賽誰的花燈最受歡迎。
當時全台只有北港鎮舉辦大型燈會，每年元宵節全台遊客蜂擁而至，觀賞「會動的花燈」，由於人潮擠滿燈會展場，遊客可說是「前胸貼後背」，賞燈時只能隨著人潮前進不能後退，鞋子被踩掉了也無法彎下腰撿回，散場後滿地都是鞋子，蔚為奇觀。
巷弄老街展場的縮小版電動花燈，即是根據早年的大型電動花燈復刻製作，製作人蔡享潤說，目前的花燈大多是靜態的，電動花燈配合音樂做出各種動作，讓遊客印象深刻，進而從中遙想早年北港燈會的盛況。
(中時)
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