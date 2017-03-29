照明昏暗省過頭 高捷允冷氣照明調控
數年的努力，高雄捷運營運轉虧為盈，但網友譏諷高捷三寶是「關燈、補丁、省空調」以致服務品質下降。高捷表示大站設空調阻絕措施並改節電LED，預估每年可省電新台幣500萬元。
市議員郭建盟今天在議會肯定高捷營運轉虧為盈，去年盈餘7400多萬元，但他也引網友批評指高捷「關燈、補丁、省空調」，似乎省過了頭。
他說日前帶著照度計到美麗島站測量，走道照度約32.6 lux，光線昏暗，如停電的緊急照明一般，尤其9號出口，簡直是「最黑暗的捷運站」，照度只有16.3 lux，對照國家照度標準，電梯走廊照度要300至200 lux，明顯偏低。
還有PTT鄉民批評高捷，明明人潮眾多，卻不加開列車，月台悶熱，燈光也不亮，只會降低服務品質，讓高捷評價打折扣。
高捷公共事務處長石耀誠坦承有在檢討一些人潮少的車站，離峰時間調高冷氣溫度，盼減少耗電量。
他說，高捷美麗島站和中央公園站寬廣，空調耗電量大，高捷已投資近千萬元改善空調並加設阻絕設施，也落實節能減碳，改裝設LED燈泡，希望維持服務品質也能兼顧節能，預估每年可以節省約500萬元電費。
市府捷運局長吳義隆回應，高捷電費佔營運成本18%，照明佔電費20%，最近規劃更換LED省電燈泡，在信義國小站測試，電費一樣照度卻可提高50%，一舉兩得。
交通局長陳勁甫坦言，先前捷運考量財務，作法克難，年度監理重點將放在財務和行車安全，會對硬、軟體服務品質訂定標準，透過監理手段，順應民意。1060329
(中央社)
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