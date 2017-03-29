粗鹽打造沙灘氛圍 鹽博館室內鹽屋另類做SPA
台灣鹽博館以井仔腳鹽田收成的日曬粗鹽為基底，共用了10噸粗鹽，把鹽巴代替白沙，打造一處50坪大的鹽屋，透過鹽巴散發的天然負離子，讓遊客不用走到空汙嚴重的室外，就能做做室內日光浴，體驗另類SPA，也算一種創意，今天正式啟用。
雲嘉南濱海國家風景區管理處將台灣鹽博館、井仔腳鹽田、鹽樂活村等委託皇尚文創公司經營，導入民間企業的創意，保留並推廣台灣逐漸式微的曬鹽產業，這次的鹽屋則結合現代健康及傳統鹽業兩種概念，豐富鹽博館的遊憩意象。
皇尚文創副董事長林國明表示，50坪大的空間鋪滿海鹽，用雪白的鹽巴代替白沙，營造出宛若沙灘的感覺，搭配著節奏輕快的音樂，遊客坐在躺椅上，讓身心好好放鬆一下，另外還規畫有親子遊憩區，可以讓小朋友把粗鹽當沙堆玩，相當有趣。
台鹽七股鹽山場長郭武東說，天然礦鹽洞中會釋出天然的負離子，讓人感到身體舒暢，之前台鹽也曾在鹽山搭建以2千塊磚砌成的鹽屋，讓遊客體驗，這鹽屋有異曲同工之妙。
(中時)
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