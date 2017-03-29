搶救百年北管藝陣繡旗 文化部編列百萬經費修復
雲林縣北港鎮集雅軒北管藝陣保存1面清朝時期繡製彩旗，已有160餘年歷史，由於年久失修多所破損，為重現繡旗原貌，29日由台南應用科技大學刺繡中心展開修復，預計花費112萬元、耗時2年，讓繡旗重現風華。
歷史悠久的集雅軒保存諸多文物，其中最具代表性為1面清朝時期繡旗，正面繡有「笨北港集雅軒」字樣、背面為雙龍拜塔圖，立體繡工非常精緻，卻因年代久遠嚴重破損，亟待修復。
今天台南應用科技大學人員前往北港文化中心，將繡旗帶回校方的全球刺繡研究發展中心，展開為期2年的修復工作，縣府文化處、集雅軒人員，以及縣議員蔡岳儒、蘇治芬祕書許玉明等人到場協助。
全球刺繡研究發展中心主任盧亨如表示，此面繡旗的褪色情況嚴重，繡線也多所脫落，第1年將進行全面檢查與歷史考證，徹底了解其結構與年代，第2年再展開整體維修，確保其歷史性不被破壞。
集雅軒理事長郭獻玉、前理事長蔡岳儒、總幹事吳登興說，繡旗不僅具有工藝上價值，旗面「笨北港」3個字，更顯示清朝時期的笨港主要範圍位於目前的北港地區，兼具文化與歷史意義，彌足珍貴。
(中時)
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