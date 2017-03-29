艋舺商旅砍殺 鬥毆者追到警局繼續打

男子在警局前追打當事人，遭警方當場制服。（陳鴻偉攝）

不滿遭對方砸店，一群人在派出所外氣憤幹譙。（陳鴻偉攝）

警方強制要求撤出，眾人才悻然離去。（陳鴻偉攝）

萬華廣州街某商旅，今天下午因經營權糾紛，發生兩方人馬砍殺案件，混亂中共5人重傷掛彩，警方到場後，陸續帶7人回警局偵訊，但疑似心生不滿的另一方沿路尾隨，在當事人要進警局前，突然衝出來追打，邊打邊罵三字經，隨後也遭警方押制逮捕。

據了解，遭砸店的一方對上門挑釁一方十分不滿，已放話「絕對要討回來！」雙方火藥味十足，事件暫時無法輕易落幕。

(中時)