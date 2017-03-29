泰雅渡假村25周年慶　婦幼節假期全國12歲以下兒童免費入園

泰雅渡假村推出兒童節優惠專案。（圖／業者提供）

泰雅渡假村的溫泉設施。（圖／業者提供）

南投縣泰雅渡假村於4月1日至4日兒童節連假舉辦「25周年慶暨泰雅童樂會活動」，特別針對全國12歲以下兒童及南投縣民祭出多重優惠，也特別在粉絲團舉辦「4月住宿5折優惠天天抽活動」，只要上網填寫表單就有機會抽中任何房型在兒童節及4月份平日住宿只要五折的優惠，園區活動包括了力與美結合的賽德克文化樂舞演出，還有活潑又可愛的泰雅卡通明星歡樂秀、賽德克文化市集……等精彩的活動。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，為了回饋全國民眾及南投鄉親平時對泰雅渡假村的支持與鼓勵，透過這次兒童連假將票價調整至最親民的價格，邀請全國民眾於連假期間前來泰雅渡假村遊覽休閒，享受一個天倫同樂的連續假期。此外，如有外地遊客也可以選擇入住泰雅皇宮，享受泰雅的優質溫泉、美景與文化。

另外園區內擁有多樣的機械遊樂設施，還可以登上高達海拔500公尺的天空步道，體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險刺激，欣賞山巒疊翠的美景，將美景烙印在心中，走完驚險刺激的天空步道後，可以順道遊覽泰雅知名的賽德克故事館，在全程100公尺的隧道中完整地呈現出賽德克族的歷史故事。

業者指出，婦幼節連續假期期間，祭出多重的優惠方案，全國12歲以下兒童憑證入園免費，每位兒童需搭配一位大人陪同入園，南投縣縣民憑證入園只要100元（原價450元）、4月20日前至泰雅粉絲團填寫4月住宿5折天天抽活動表單，就有機會抽中住宿5折優惠的資格。

(中時)