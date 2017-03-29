男不願做5年白工竟被砍 桃檢起訴惡老闆

桃園市一名沈姓男子，前年8月起在53歲陳姓男子及妻子開設的起重公司擔任吊車司機，9月中在汙水處理廠進行吊掛作業時發生意外，不但造成吊車翻覆，工程鋼構骨架也被損壞，陳姓夫婦不甘損失，要求沈男在公司待5年，用薪資來抵200多萬元的修繕、賠償費。

沈男不願做5年白工，去年2月向陳姓夫婦提出辭呈，卻引起陳姓夫婦不滿，約沈男15天後出面協商，並逼迫他簽屬賠償單據及本票，但因沈男堅決不從，陳姓夫婦竟派出5名惡煞痛毆沈男，其中一人還掏出開山刀，將沈男頭部砍出10公分的撕裂傷，直至他簽屬200萬元本票及轉讓名下小客車後才將他釋放。

不堪受欺侮的沈男隔天立刻報警，並拿出驗傷單佐證，陳姓夫婦則辯稱僅因賠償糾紛，要求沈男簽立賠償承諾書及抵押他的車在公司，桃園地檢署調查證人及目擊者說法後，今天依傷害和強制等罪嫌將陳姓夫婦起訴。

(中時)