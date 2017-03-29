吸毒還未戴安全帽 毒蟲遭逮

關山警分局延平分駐所副所長林嘉祥與警員蘇建仁，執行巡邏勤務時，發現一名男子騎摩托車未戴安全帽，且還攔查不停，因此持續跟隨，男子見逃不了只能停車接受檢查，警方也在車輛中找到有殘渣的毒品吸食器，因此將他移送法辦。

「前方的摩托車趕快靠邊停車！」警方在巡邏途中，發現男子騎機車未戴安全帽，攔查又不停，只能持續跟隨，男子摩托車騎進產業道路中，因為路況不熟眼見無路可逃，只能乖乖就範，警方在男子置物箱中除了找出毒品吸食器外，還有一把空氣手槍，男子也坦承有吸食安非他命，因此將他移送法辦！

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(中時)