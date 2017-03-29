喜憨兒童軍團成軍10周年 送愛心餐盒到偏鄉

今天是329青年節，也是全國第1個身心障礙者童軍團─喜憨兒童軍團成軍10年的日子，童軍擔任「送愛到部落」。（呂素麗翻攝）

喜憨兒童軍團擔任「送愛到部落」工作。（呂素麗翻攝）

今天是329青年節，也是全國第1個身心障礙者童軍團─喜憨兒童軍團成軍10年的日子，童軍們擔任「送愛到部落」傳愛工作，將社會大眾的關懷深入山林，為偏鄉小朋友獻出烘焙手藝，至今共配送超過47萬份的愛心餐盒。

喜憨兒基金會表示，一直以來這些憨兒們的支持是來自社會大眾的付出，也希望憨兒們有一天也能秉持童軍的「反哺」精神─取之於社會、用之於社會。

2008年莫拉克風災，喜憨兒基金會發起「送愛到部落」計畫，並將送餐盒的重責大任交予童軍團來執行。

憨兒程度不一，在課程安排與團練模式上都必須更慎重仔細，服務員夏志剛表示，一般人搭帳蓬花20分鐘就能完成，憨兒可要花2小時，動作太用力怕把骨架弄斷，力氣太小帳面撐不夠開不美觀。

憨兒小恭一度想放棄不學了，但服務員耐心引導，用童軍小隊的榮譽制度鼓勵他們；阿祥是自閉症的孩子，送愛出隊時顯得害羞且不敢跟學童說話，透過老師製作的輔助圖卡，來跟學童介紹自己平常的工作內容，及送愛餐盒的緣由，半年後阿祥變的活潑，還會搶著上台介紹，不再害怕說話了。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，有了送愛的目標，憨兒在工作與生活中變得更有活力、更多自我要求，也更多進步。

(中時)