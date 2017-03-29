醫師變園丁 桃園醫院新屋分院植下18棵羅漢松樹苗

我要評比

桃園醫院新屋分院29日舉辦「醫師變園丁 種下好元氣」社區健康日活動。(桃園醫院提供)

桃園醫院新屋分院29日舉辦「醫師變園丁 種下好元氣」社區健康日活動，由觀音區保生社區發展協會捐贈18棵羅漢松樹苗，由分院長王偉傑、醫護同仁們、地方鄉親拿起鏟子，捲起袖子、化身為園丁，在院區內植樹。

王偉傑表示，醫師本來就是生命花園的園丁，為生命灌溉健康，29日透過植樹活動，更具體化醫師為生命園丁這個概念，不但是環境美化了、心情也淨化了，更為來院鄉親們提供舒適清爽的環境，自然也會幫助病情的好轉。

此外新屋分院也將急診入口的花圃重新整地規劃、移植近10棵零散的小樹，做整體的安排。

(中時)