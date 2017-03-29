部桃慶社工日 籲民申辦喘息服務
衛生福利部桃園醫院今天上午提前舉辦社工節慶祝活動，並以情境劇演出家中長輩與看護的互動，呼籲民眾多注意家中老人是否有被虐待的情形，院方也感謝社工們在醫護上的奉獻，成為醫院中低調卻不可或缺的角色。
部桃社工室主任余珮瑜表示，老人保護是近年來社工努力推動的議題，由於不少家庭會聘請看護照顧家中長輩，但卻屢屢傳出老人家被照顧者虐待的情形，但長輩會因為怕造成家人困擾、失去照顧者，而不敢告訴家人，「家人可以多觀察老人家與看護的互動、是否有眼神或肢體的求助、身上是否有不明傷口或瘀情」，來評估長輩是否被虐待。
余珮瑜也說，社工雖然是醫院中默默工作、沒有醫療專業的角色，但卻是醫病之間的溝通橋樑，有時候也能幫著醫生照顧到病患的心理、與家人相處等深層感情，桃園醫院附設日間照顧中心也已在本月6日開始啟用，成為桃園公立醫院中唯一一所，最多可以容納30名長輩，目前雖僅有4人報名，但仍在招生中，藉由提供多樣化課程與復健，減緩長輩失能或失智的退化速度，並提供家屬喘息服務。
(中時)
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