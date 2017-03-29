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大洗牌！2016新北十大易肇事地點出爐

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新北市2016十大易肇事地點出爐 這裡最多...
永和區環河東路與光復街口是易肇事地點排行第一，交通局將進行改善工程，包括研擬設至機車左轉專用道、增設路面告示牌等。（新北市交通局提供）

新北市交通局29日公布於交通會報公布2016年十大易肇事地點，與前年相比大洗牌，分布全市各處，排行前3名分別為：永和區環河東路與光復街口、板橋區南雅南路與遠東路口及樹林區中山路與保安街口，僅中和區的中正與錦和路口連續2年榜上有名，易肇事排行第9。

另十大多事故橋梁則由2015年事故件數最多的忠孝橋蟬聯，共有292件事故，前3名則是忠孝橋、關渡橋及重新橋。另，浮洲橋前年事故件數115件排名第9，去年則增加到165件，躍升第4名。

交通局表示，2016前十大易肇事地點平均每路口車輛面臨事故嚴重度值為219，已較前年路段嚴重度值249降低。近期也將進行改善措施，並持續追蹤、改善。

(中時)

關鍵字：肇事新北市交通局
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