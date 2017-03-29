莊凱勛拍目擊者 認真相也許沒那麼重要

演員莊凱勛在「目擊者」飾演記者，還到報社見習，發現記者工作很辛苦，但也因拍完「目擊者」，過去會追求真相的他，現在反而覺得「真相也許沒那麼重要，眼見不一定為憑」。

電影「目擊者」今晚在台北信義威秀舉辦台北首映會，導演程偉豪、演員莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿、李淳都出席。片中李淳飾演警察，也特別到警察局見習，更觀察到台灣的喝茶文化，片中也把這些都加入在劇情當中。

李淳在片中有裸露戲碼，問他在演之前劇本是否有給爸爸李安看過？李淳表示，這已經是他第二部有裸露的戲碼，之後如果有露屁股的戲，他直接說，「我ok啊」，還說李安都拍過「色，戒」，對他裸露不會在意，「自由社會不會反對」。

不過李安倒是比李淳早看到「目擊者」，「爸爸只有說偉豪（導演）很好」，沒有暴雷。

莊凱勛這次也是為演戲到報社見習，才發現記者真的很辛苦，不過他也因為拍完片，過去追求真相的他，現在越來越覺得，「有些事情沒有真相」，現在反而覺得「真相也許沒那麼重要，眼見不一定為憑」。

莊凱勛也提到，最近看電影「丹麥女孩」，也會希望之後可以挑戰變性人的角色，他更舉在念北藝大時，當時在校演出「暗戀桃花源」當中「暗戀」的女主角，當時他戴假髮，但扮相卻被導演羅北安說「很像是壞掉的白雪公主」，不過莊凱勛自信地表示，「如果現在遇到那時候扮女裝的我，應會想和他要line」。1060329

(中央社)