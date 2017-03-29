李明哲遭陸拘押 國際特赦憂將擴大打壓

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國際特赦組織說，台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭拘押，名義是「空泛的國家安全理由，這令外界憂心北京當局將擴大打壓進行合法活動的人士」。

國際特赦組織（Amnesty International）聲明指出，中國大陸針對外國非政府組織（NGO）的新法今年1月生效。新法授予北京當局「幾乎不受限制的權力來對付NGO，限制他們的活動，最終用來壓制公民社會。」

法新社報導，根據台灣人權促進會，李明哲曾任民主進步黨黨工，多年來透過網路與中國大陸友人分享「台灣民主經驗」，並經常寄書給對岸的朋友。

媒體報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，國台辦發言人馬曉光說，日前在大陸失聯的李明哲已因「涉嫌從事危害國家安全活動」而接受有關部門調查。（譯者：中央社周慧盈）1060329

(中央社)