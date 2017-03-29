中信兄弟首波主題日 主打家庭氣氛

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職棒中信兄弟隊今天宣布本季第一波的主場主題活動「象一家人」，4月1日、2日在新莊登場，有主打家庭氣氛的園遊會，也有搖滾樂團表演。

球團表示，場外小型園遊會設置3個關卡，前1000名闖關成功的球迷能夠兌換限量禮物。

園遊會也結合了以家人為出發點的「中國信託慈善基金會：信扶小舖」擺攤，呼應「象一家人」主題。

球團也特別準備2天共2000份的園遊券提供給球迷。每場入場的前1000位球迷將能夠在內野剪票處抽園遊券，園遊券面額分為10元、25元、50元，使用在場內美食攤販。

開場表演，4月1日由「2016 貢寮海洋音樂祭」奪得最佳人氣獎的美式搖滾獨立樂團「Nora Says」表演。中國信託「愛接棒計劃」贊助的台北市東光國小開球。

4月2日由「愛接棒計劃」贊助的新北市民安國小帶來賽前戰舞表演及開球。

Nora Says特色是爆發力嗓音，曲風獨特，歌詞多觸及愛人與家人;「愛接棒計劃」是中國信託慈善基金會「點燃生命之火」募款活動，長期贊助偏鄉棒球隊。

球團表示，本次主題日密切結合中國信託「We arefamily」的企業形象，呼應「象一家人」主題，歡迎球迷朋友全家一起來為中信兄弟加油。1060329

(中央社)