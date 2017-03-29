網傳熱門打卡景點 七股遊客中心5月招商
位於七股鹽山旁，由雲嘉南濱海國家風景區管理處興建的七股遊客中心，2年多前動工興建，主體建築及周邊停車場均已完工，因建築造型特殊，近來成為網路瘋傳的拍照打卡景點，更發現民眾無視工程圍籬任意進出，雲管處表示5月份將會上網公告招標委外營運，在未對外開放時，盼民眾不要前往，以免肇生意外。
雲管處指出，七股遊客中心總面積約2公頃，主建物超過1000坪，由2棟1層樓建物組成，初步規劃作為展覽館與餐廳使用，目前主體建物已經施作完畢，尚有內部裝修及外部裝置藝術工程待施作，預計5月前完工驗收。
七股遊客中心的白色外觀及簡單俐落的設計在沿海空曠地區顯得亮眼，在部落客及網友的轉傳下，在今年還成為知名社群軟體IG(instagram)在台南地區的熱門打卡點，吸引不少民眾前來朝聖，但大多數人卻擅自翻越工程圍籬，前往內部拍照取景，相當危險。
雲管處處長徐振能表示，整體工程預計5月底前完工驗收，隨後就會上網公告招商經營，希望最快在今年暑假前就能正式開放，並與周邊景點結合成為具有主題性的園區，帶動沿海地區觀光。
(中時)
關鍵字：七股遊客中心、雲嘉南濱海國家風景區、七股鹽山
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