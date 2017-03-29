《了解與互信 兩岸一定旺》 真心話大冒險？!柯P：去蔣化…無法解決問題
台北市長柯文哲正在出訪東南亞，不過他在馬來西亞發表演說時，又有驚人之語，柯文哲對於「去蔣化」議題，公開表示這是無助於台灣社會和諧，還說他最討厭台灣的標籤政治。此話一出
也成為藍綠討論焦點，更有人認為柯文哲是為了要連任市長在鋪路，不過「去蔣化」真的就是轉型正義？真能解決台灣問題嗎？
另外，南韓現在也有位男人是媒體關注焦點！前總統朴槿惠下台之後，即將在5月9日就要舉行總統大選，以目前的聲勢來看，南韓共同民主黨的前黨魁文在寅，呼聲相當高，而且的顏值也不低！這位大叔出身貧寒，念的是法律也參加過學運被封為人權律師。文在寅有著典型反對黨的崛起背景，他在對薩德以及北韓還有財閥之間的態度，跟過去的朴槿惠是截然不同，未來如果是文在寅成功入主青瓦台，東北亞的緊張局勢能夠緩解嗎？
新黨副主席 李勝峰
南韓昌信大學教授 劉順達
歷史作家 王丰
新黨新思維主任 侯漢廷
北京現場
大陸外交學院教授 蘇浩
(中時電子報)
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