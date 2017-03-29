蓮香齋消保申訴逾百 消保官：接手業者只認一種餐券

北市知名素食餐廳「蓮香齋」因為經營權易主，先前販售餐券日後使用要加價，也要限期，引爆消費者不滿，北市消保官調查，發現蓮香齋、歡喜齋等多家知名素食餐廳屬人道國際酒店股份有限公司旗下企業，相互股權重疊，但無論前後經營者，包括目前接手的經營者御蓮蔬食所發出餐券全部不合法，已責令改善，否則開罰最高30萬元。不過對業者之前發出的不合法餐券，消保官只能協調業者認帳，消費權益仍會受損。

引爆爭議後，法務局長袁秀慧指示北市消保官介入，目前接到消費申訴已逾百件，經調查後發現，市面上流通之蓮香齋餐券共有8種，分別由蓮香蔬食股份有限公司、人道國際事業股份有限公司、歡喜齋有限公司、蓮香齋事業有限公司、蓮香齋國際股份有限公司、德茂昌有限公司及蓮香齋國際事業股份有限公司發行，但是都沒有餐券票面金額，也無辦理金融機構履約保證，部分禮券甚至有限制使用期間，違反「餐飲業等商品（服務）禮券應記載及不得記載事項」之規定，消保官已要求發行違法餐券之公司進行限期改善之處分。

不過消保官指出，根據消保法，只能在接到消費申訴後進行行政調查程序，並責令業者改善，業者如拒不改善才能依消保法開罰3萬到30萬元的罰鍰；但業者之前發行的餐券即使是不合法，消保官只能協調業者認帳，但與消費者期待的使用方式仍可能有落差。

接手蓮香齋經營的御蓮蔬食將店名改為「御蓮齋」，並逕自公告原餐券之使用期限和加價使用規定，經消保官與御蓮蔬食溝通後，其負責人表示，持有「蓮香蔬食股份有限公司」所發行餐券之消費者，不須加價，也無使用期限，可完全依餐券記載條款消費。但是其他公司的餐券則只能允諾使用至6月底前不加價，消保官說，已請業者提供每周二、四、六下午2點30分至4點30分之新增下午餐時段，籲請消費者盡早使用，業者也新增電話線提供電話訂位服務。

原蓮香齋1張餐券價格落在575到625元，不少人一買就是好幾本，蓮香齋和高雄人道國際酒店，同屬人道餐飲集團，現在內部股東異動換老闆，連餐卷規則一起改，袁秀慧提醒消費者，購買禮券類商品前，應注意禮券上是否明確記載發行人名稱、地址、統一編號、禮券面額、發售編號、使用方式及消費爭議處理申訴專線，也要注意禮券上是否有履約保障機制，否則一旦發生業者易主，消費者仍會吃虧。

(中時)