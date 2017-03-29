前南市警局長陳子敬再上街頭 警界弟兄拱他選台南市長

前台南市警察局長陳子敬繼去年9月3日為年金改革上台北加入抗議遊行，29日二度參加遊行反對汙名化公務員，這次遇上退休同事，大家還當面高喊凍蒜，拱他參選台南市長。（程炳璋翻攝）

前台南市警察局長陳子敬為了年金改革議題29日再踏上台北街頭，這回不同的是，多名警界弟兄都知他有意參選台南市長，當面高呼凍蒜，拱他確定參選心意，陳子敬坦承多位藍營高層大老勸進，他推辭不掉，將在6月國民黨新任主席確定後做出決定。

陳子敬去年9月3日就參加第一波的年金改革抗議遊行，半年來他一直對政界將公務員汙名化耿耿於懷，直言過去日本311地震、高雄氣爆，他都捐過錢，「政府真的財政困難，絕對願意付出，但不能把公務員罵成像當賊的一樣」。

台北市這場329年金改革的軍公教遊行，早在一個月前開始籌備，現場聚集了大批警界現役與退休兄弟，陳子敬為了幫警察打氣再次公開露面，沿途遇上不少老同事，大家當面對他高喊凍蒜，力拱他參選台南市長。

陳子敬強調選市長不是人生規畫，但包括國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、新北市長朱立倫、前立法院長王金平都私下勸進，坦言「有點推辭不掉」。

「台南是我一生中，投入最多青春、精力的地方」念舊的陳子敬退休後仍經常到台南跑攤，直言在台南有太多的朋友與記憶，難以割捨。

「若要參選就要當個戰士，不當砲灰」陳子敬說需有4成5以上的勝算，才會參選，會在國民黨新任主席確定後做出決定。

(中時)