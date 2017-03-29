日海上自衛隊部署最新潛艦 「赤龍」駛入吳基地

圖為赤龍駛入吳基地畫面。(取自海上自衛隊fb)

圖為海上自衛隊列隊迎接赤龍駛入吳基地。(取自海上自衛隊fb)

赤龍的日文名稱揭露在艦身上。(取自海上自衛隊fb)

位於廣島縣吳市的海上自衛隊吳基地第5潛水隊新部署的最新型潛艦「赤龍」(SEKIRYU)，28日首次駛進其母港的吳基地。這是日本第8艘水中活動性能高的「蒼龍型」潛艦，裝載了最新的魚雷防禦系統，造價約560億日圓（約新台幣154億元）。

「赤龍」是日本防衛省積極部署的第8艘「蒼龍型」潛艦，排水量為2950噸，全長84公尺，可搭載65人。艦名赤龍的由來是，守護南方的神聖之龍。船體採用艦船用的高張力鋼板，因此水中活動性能強，還搭載了可妨礙敵方魚雷、提高防衛力的新防禦系統。

海自目前正在服役的潛艦共17艘，其中有10艘部署在吳基地。防衛省目前還計畫建造「蒼龍型」潛艦的後繼新型潛艦，在防衛省提出的2017年預算概算中，每艘新潛艦的建造費約760億日圓，預定在2021年可以服役。

海自計畫打造的新型潛艦之特徵為，加強音波探測器(聲納)的功能，以探測敵方潛艇及船艦的位置、艦種等，同時提高潛艦的靜音功能，防止敵方發現自身的行蹤。海自除了在潛艦的量上面提升之外，也積極提高潛艦的性能，以求質的提升。

(中時)