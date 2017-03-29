鼓勵北市民採行環保葬 遺體火化免費

台北市殯葬處鼓勵環保葬，今年推出北市市民參加環保葬遺體火化免費之新措施，以減輕骨灰存放設施及墓地空間需求之壓力。民眾採用海葬、樹葬及花葬等多元環保葬法，土地可循環再使用，並兼顧環境保護，希望優惠可以讓更多民眾支持此政策。

北市自2003年實施環保葬迄今，參加人數已達12617人，位居全國之冠。近兩年國人風氣漸開，支持者更多，去年選擇多元環保葬法的民眾有2857人（樹葬1,747人、花葬978人、海葬132人），佔全年死亡人數17982人的15.9%，較前一年同期成長31.47%，顯示出民眾對於環保自然葬的接受度已明顯提升。

此前北市的環保葬鼓勵措施包括實施「聯合奠祭連環祭」免費接送至北市環保葬區，至去年底已有121名先行者家屬受惠；實施「多元環保葬鼓勵金」，民眾自富德靈骨樓、陽明山靈骨塔或臻愛樓遷出骨灰（骸）並參加環保葬，可獲得1或2萬元鼓勵金，去年也有52名民眾申請。

殯葬處表示，北市環保葬區（陽明山臻善園、富德詠愛園）及其他縣市環保葬區實施環保葬均可優惠火化免費；但如於其他縣市辦理環保葬，應檢具環保葬主辦機關（構）開具之完成環保葬證明文件向第一、二殯儀館服務中心申請退還遺體火化費。

各式多元環保葬相關申請詳情，請至台北市殯葬管理處網址查詢。

(中時)