養生館暗藏春色 警破獲不法
基隆市陳姓負責人在仁愛區經營養生館，涉嫌要求店員幫忙男客從事半套服務，昨天午後警方入場臨檢，當場撞見1名印尼籍黃姓女店員正在替吳姓男客從事半套服務，罪證確鑿，訊後將陳男依妨害風化罪嫌移送偵辦，另外男客及女店員則依違反社會秩序維護法開罰。
基隆市延平街派出所員警執勤前往仁一路養生館內臨檢，卻發現養生館內暗藏春色，疑似用按摩名義在招攬男客登門，再轉介從事性交易，藉此從中抽取佣金，而且店內被分為5間小包廂，用燈光昏暗掩護不法事蹟，也因許多數尋芳客登門消費，經過口耳相傳已在市區小有名氣。
警方調查，養生館現場負責人是54歲陳男涉嫌轉介小姐與男客性交易。吳男昨日登門後也是經轉介，和黃女兩人於店內包廂從事俗稱半套性交易，未料，警方卻在此時登門臨檢闖入包廂，目睹吳男赤裸躺在床板，僅用一條毛巾覆蓋重要部位，而黃女當時正在房內從事半套，兩人神情慌張幾經追問下才坦白。
警詢時黃女坦承犯行，並稱每次半套性交易，收取1800元費用，而店家可得到600元媒介費。全案經調查後，依妨害風化罪嫌將陳姓負責人移送基隆地檢署偵辦，另從事性交易的吳男及黃女兩人則依違反社會秩序維護法裁處。
(中時)
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