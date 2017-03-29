中市文山垃圾掩埋場火勢已控制 初估8天後排除悶燒

中市南屯區文山掩埋場廢樹枝自燃，消防局獲報立即出動24小時輪班滅火已控制火勢。（陳淑芬翻攝）

中市南屯區文山掩埋場在24日出現廢樹枝自燃，消防局獲報立即出動24小時輪班滅火，29日已控制火勢。消防局表示，掩埋場廢木材量體達1萬5千立方米，堆疊15公尺深，因悶燒高溫而增加處理難度，初估約8天後才可完全排除。

台中市消防局指出，接獲通報後，聯合環保局動員出動撲滅火勢，現場不但高溫又濃煙密布，消防人員安全，採每4小時輪班一次，維持24小時輪班滅火，自24日起已出動消防車102車次、消防人員246人次、重機具操作人員5人、挖土機3台及卡車2台，並出動直升機連續澆灌、開挖及搬移作業。

消防局第六大隊則指出，悶燒木材堆積約有15公尺深、量體達到1萬5千立方米，雖已加快速度處置，但以每小時開挖55立方米，並將冷卻木材暫移至其它空曠地區，由環保局每日派員灑水監測管控，確保不再復燃。依目前24小時輪班撲滅進度來看，初估還需要8個工作天才可完全排除悶燒。

教育局表示，經了解鄰近的文山國小、安和國中等學校，目前暫時無沒有學生出現身體不適狀況，已要求各校密切注意空氣品質狀況，若發現有空品不良情形，會依規定停止戶外活動並宣導學生配戴口罩，若有學生身體不適狀況，要反映處理。

環保局表示，悶燒木材預計在今年6月底前委託去化廠商完成破碎作業，作為堆肥資材、綠化工程材料，並提供有需求的民眾領用。市府也已增購破碎機，加速樹枝破碎。日後，天災期間產生的樹枝將由各局處分工處理，減少大量堆置情形，杜絕自燃情形再度發生。

為掌握悶燒區域空氣品質，環保局移動監測車自昨晚6點起於起火點旁進行監測，監測時間達18小時，數據除懸浮微粒濃度過高外，其他數值還在合理範圍。監測車已暫時移至鄰近的文山國小進行監測，維護各地區居民生活品質。

(中時)