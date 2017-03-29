八斗子遊艇管家均齡30歲 包辦大小事

鄭光華。（黃靖惠攝）

「最海闊天空的工作！」八斗子遊艇港擔任遊艇管家的鄭光華大學時期參與帆船賽，而愛上這片蔚藍大海，畢業後陰毅然決然投入遊艇管家職務，除了協助遊艇清潔及維護外，還需要幫忙規劃航程、提供代駕服務，成為海面上最「給力」的管家。

鄭光華曾駕著千萬遊艇到泰國途中，行經越南往新加坡海域時從雷達偵測到，一艘疑似海盜小艇尾隨長達4、5小時，所幸後來遇上同行船才免於遭挾持，那刻起體會到管家職不只維護出航品質外，更肩負起整趟航行順暢及安全，之後也因豐富航海經驗投入培育種子行列，為了能夠提拔年輕人投入遊艇行業，日前也與海大產學媒合鼓勵更多學生加入。

目前由昇鴻公司管理的八斗子遊艇港，約停泊80艘大大小小的遊艇，其中部分由鄭光華引領5位遊艇管家負責遊艇體檢、防颱照護、檢修至刷洗清潔一手包辦，平均年齡不到30歲。鄭光華表示，遊艇管家又分遊艇美容師、船長、秘書等項目，負責遊艇清潔、定期保養、船隻體檢、遊程規劃、航行紀錄等工作，而從事遊艇管家先決條件須有救生員、潛水及遊艇駕照等背書。

鄭光華說，台灣遊艇遊憩產業發展時間比國外晚，所以普遍而言投入相關產業人才也較少，因此短時間需找到適合人才相當困難，也因為出港旺季多在氣溫極熱夏天，所以海洋科系學生畢業後多不願投入。

他舉例，每趟遊艇出海船隻最少配有一名水手、一名船長，而培訓一名水手至獨立出團至少需學習3年，除了學習駕駛遊艇、熟悉航程規劃、簡易機具修復、保養工作外，最重要是行前與遊艇船主雙向溝通，非常重要的一門學分，而也是對管家考驗管理嘴巴的一門課程。

(中時)