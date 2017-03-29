柯文哲:香港有什麼好玩的 台北贏得過
台北市長柯文哲今天與泰國旅遊業界餐敘後，對泰國每年超過50萬人次訪香港，台灣卻不到一半，他表示，台北觀光資源豐富一定可以超過香港，「香港只是個小島有什麼好玩的」。
柯文哲上午參觀曼谷市大理寺後，中午與泰國國家城市聯盟和旅遊業界午宴餐敘。談到觀光和世大運，泰國旅遊協會副會長鄭楚錦在受訪時提到，泰國人每年前往香港超過50萬人次，只有美食和購物；但台灣擁有溫泉美景和美食購物等豐富觀光資源，一定可以吸引更多泰國人前往台灣旅遊。
柯文哲受訪時也表示，香港很無聊，只是一個小島，有什麼好玩的，他也去過。話一說完，大家都笑了起來，柯文哲也跟著笑。
在媒體訪問後，台北市政府發出二段補充說明如下：「柯市長補充說明，台北市內有高山、亦有溫泉，所以要呼籲曼谷的民眾來台北觀光，以台北的美食、文創、歷史文化，加上可以透過觀光免簽、航班增加及導遊人才培訓，相信台北對曼谷人的吸引力一定能夠超越香港。」
「台北市政府發言人劉奕霆表示，鄭楚錦在今日下午受訪時談到，曼谷去年一年有53萬人次到香港旅遊，到台北旅遊則是19萬人；以台北好玩、好買的程度，相信來台人數一定能超越香港。」1060329
(中央社)
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