全球獅子會九份國小捐花 美化環境

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新北市無我慈善會代表，今天與全球獅子會，捐贈九份國小350株玫瑰花及牡丹花。獅友們與學生一起栽種，推動低碳環保救地球，也美化環境，彩繪階梯希望成為觀光打卡景點。

九份國小兒童節活動，今天規畫尋寶遊戲，讓學生票選最受歡迎的兒童節特餐，並結合各領域所學的樂活校園，闖關、分享兒童節禮物。階梯彩繪，緊鑼密鼓進行。

國際獅子會300B1區全球獅子會創會長余芝芬，與濟聖中和中醫診所團隊中醫師伍瑞福，結合新北市無我慈善會執行長黃琮壹，今天也捐贈300株玫瑰花，及50株牡丹花給九份國小，讓校園更多采多姿。

九份國小校長余屹安表示，感謝全球獅子會贊助校門口階梯彩繪工程，融入濃厚礦坑文化的3D立體彩繪，生動的敘說在地文化，記錄九份的歷史，盼成為觀光客打卡拍照的景點。1060329

(中央社)