北韓4月可能擇日核試攪局美中峰會
南韓媒體報導，北韓可能在4月擇機進行第6次核子試爆。北韓可能在美中峰會前先聲奪人，展現擁核決心，但也可能在會後挑釁攪局，表達不滿。
韓聯社報導，韓美情報部門根據核試在即的跡象，以及內政外交日程表預測，北韓可能在4月前半段擇日試爆核彈。
美國的北韓專題網站「38 North」判讀商業衛星日前拍攝的北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場，在地下核子試驗場的北側坑道附近發現運輸並安裝測量裝備的跡象，這意味著核試準備工作已進入了尾聲。
報導指出，為使挑釁效果最大化，北韓很可能會在4月初的川習會、4月11日北韓第13屆最高人民會議第5次會議、或4月15日金日成冥誕105週年「太陽節」核試爆，作為「獻禮」。
不過，也有相反的分析認為，2018年女子足球亞洲盃預選賽於4月3日至11日在平壤舉行，北韓應該會盡地主之誼，避免當著外賓面前耀武揚威。
南韓與美國「鷂鷹」聯合演習快結束時的4月底，北韓亦有可能在4月25日北韓建軍節85週年舉行閱兵式時，進行核試挑釁。
南韓東國大學北韓學系教授金榕炫分析，金正恩當前的政治算盤愈打愈複雜，朝鮮半島本週末的局勢將空前緊張。1060329
(中央社)
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