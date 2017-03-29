3隻保育類鳥類掛網 馬公機場暫收容

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澎湖馬公機場1天內有保育類珍貴的「短耳鴞」等共3隻稀有鳥類掛網，澎湖縣政府農漁局目前暫時收容。

澎湖縣政府農漁局今天接獲空軍基地馬公勤務隊通報，有3隻類似老鷹的野生動物掛網待救援，經保育科人員前往處理護送家畜疾病防治所觀察，確認分別為1隻珍貴稀有的「短耳鴞」及2隻「紅隼」。

澎湖農漁局研判，這3隻保育類「短耳鴞」及「紅隼」，可能是在夜間飛翔中，誤觸馬公機場掛網，將觀察一段時日，再行野放。1060329

(中央社)