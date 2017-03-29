力推觀光 柯文哲盼東協團客免簽

率團訪問泰國的台北市長柯文哲今天在走訪泰國朱拉隆功校園後結束行程，為讓來台觀光客持續成長，他說，沒有免簽措施的國家，可以考慮以旅行團免簽證方式處理。

柯文哲在結束泰國參訪行程後接受媒體訪問時說，開放給泰國人免簽證來台觀光後，成效相當不錯，就同期比較增加高峰達到80%，所以等到回到台北後，關於免簽證政策，如果一下子不敢太開放的話，可以就旅行團的團客免簽證開始做起，對一些尚未享有免簽證待遇的東協國家和南亞國家。

他說，航班供應問題也要解決，若沒有航班，旅客想來也沒有辦法。另外就是台灣有許多的移工或外籍配偶，若是能夠訓練這些人來成為各國語言的導遊，如何培訓是可以思考的。

柯文哲隨後前往泰國第一學府朱拉隆功大學參觀戲劇系的小劇場，並走訪有百年歷史的校園，對於大學生穿著制服感覺新鮮，有些建築是有100年的歷史，感覺就是古色右香，很有泰式風格建築。1060329

(中央社)