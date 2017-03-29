日戰略報告視台為國家 陸要求取消

共同社29日報導，據日本政府相關人士透露，針對日本防衛省智庫「防衛研究所」2月發表的《中國安全戰略報告2017》，中國政府認為該報告將台灣視作國家，在報告發布前曾通過外交途徑要求取消發布。

日本對台交流協會於1月1日更名為「日本台灣交流協會」時，中國認為這是將日台並列的做法，表達了不滿。此外，對於3月24、25日兩天日本總務副大臣赤間二郎的訪台也提出抗議。中方對於日本的一系列對台舉動感到不快。

《中國安全戰略報告2017》部分內容根據歷史演變及上下文將台灣表述為「中華民國」，而中國認為日本追認了台灣主張的「國名」，對此表示反對。

相關人士透露，中方在2月24日報告即將發布前通過外交途徑要求取消發布。在當月17日在德國舉行的日中外長會談中，日本外相岸田文雄表示日本的對台立場從承認中國是唯一合法政府的《日中聯合聲明》以來是一貫的，中方提及此點抗議稱日方「言行不一致」。日方則反駁稱，報告並非政府的官方見解，按計畫發布了報告。

報告指出，對於台灣的民進黨蔡英文政府，中國大陸習近平領導層充滿了「不信任感和警惕感」。預計中國大陸將增強以進攻台灣為假想的演習及武器裝備，並通過網絡攻擊等進一步施壓。

(旺報)