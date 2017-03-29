溫泉孕育三和米 師生插秧歡慶兒童節
兒童節即將來臨，金山區三和國小搭配食農特色課程，今天上午動員全校師生下田插秧，過程歡笑聲不斷，也讓學子提前度過充實難忘的兒童節。
位於陽金公路上的三和國小致力推廣食農教育和農耕體驗課程，每年春分過後，全校親師生就會全體動員一起下田，先祭拜土地公祈求風調雨順、稻穀豐收，再由教師指導全校學生共同下田插秧，實際體驗農夫耕作過程。
校長邱俊傑指出，學校水田全部使用山泉水灌溉，泉水與八煙溫泉的泉脈相鄰，水質乾淨無虞，培育出風味獨特的三和米，每年義賣活動都熱銷一空，極受民眾歡迎。
(中時)
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