溫泉孕育三和米　師生插秧歡慶兒童節

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金山三和國小今天上午由校長帶領全校師生下田插秧，體驗農人耕作辛勞和樂趣。（新北市教育局提供）

三和國小致力推廣食農教育，農耕體驗為其特色課程。（新北市教育局提供）

兒童節即將來臨，金山區三和國小搭配食農特色課程，今天上午動員全校師生下田插秧，過程歡笑聲不斷，也讓學子提前度過充實難忘的兒童節。

位於陽金公路上的三和國小致力推廣食農教育和農耕體驗課程，每年春分過後，全校親師生就會全體動員一起下田，先祭拜土地公祈求風調雨順、稻穀豐收，再由教師指導全校學生共同下田插秧，實際體驗農夫耕作過程。

校長邱俊傑指出，學校水田全部使用山泉水灌溉，泉水與八煙溫泉的泉脈相鄰，水質乾淨無虞，培育出風味獨特的三和米，每年義賣活動都熱銷一空，極受民眾歡迎。

(中時)