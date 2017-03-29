成長蛻變 永元書會書法展台圖揮毫

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永元書會會員書法展「成長蛻變」今天起在國立台灣圖書館開展。展出正草隸篆各體書等作品，是學員平日練習果。國小學生除書寫楷書外，也能揮毫行草書，讓外界眼睛一亮。

永元書會是書法家吳啟禎集合鍾愛書法人士所組成的書法學習與推展團體。成員來自各階層，除台灣北部地區為主，仍有來自花蓮，宜蘭，台南，雲林等地的教師，公務員，退休人員及學生等。

吳啟禎表示，學員熱衷書法，參與學習，勤於臨書創作。書齡有數十年者，還有曾任職警界高層，年齡雖已超過80歲，卻全心投入。

這名前警界高層，每期從不缺課，書寫大字，也可娟秀小楷；學員70多歲的陳老師，每週往返台北、宜蘭，是書法比賽長青組常勝軍。

吳啟禎表示，展出作品包括正草隸篆各體書，因他擅長行草書，所以學員都能以行草書揮毫，連澳洲回國的謝小姐，學習後還不肯回去。

吳啟禎說，展場在國立台灣圖書館，位於新北市中和區中安街85號，可以搭乘台北捷運在永安市場站前往，展期至4月12日。1060329

(中央社)