朱天心媽媽劉慕沙過世 享年82歲

我要評比

「文訊」雜誌社社長兼總編輯封德屏今天證實，作家朱西甯妻子、同時也是作家朱天心、朱天文、朱天衣三姊妹的媽媽劉慕沙，今天下午3時30分在榮總安寧病房過世，享年82歲。

翻譯作家劉慕沙今天傳出過世消息，封德屏晚間表示，她致電給朱天心，證實劉慕沙過世消息。

封德屏說，劉慕沙這兩年都在洗腎，身體也逐漸衰退，年前得知劉慕沙是肺腺癌末期，平常除了洗腎，也還是會上教堂，一直到去年才住到榮總安寧病房。

封德屏表示，劉慕沙下午3時30分過世，過世時朱天心、朱天文、朱天衣三姊妹都在身邊，走得很平靜。1060329

(中央社)