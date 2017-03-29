美老爺爺慶百歲大壽 實現心願重新上工

我要評比

美國新澤西州老爺爺韓森（Bill Hansen）歡度100歲生日，老當益壯的他唯一心願就是重新復出上工去。

美聯社及6abc電視台報導，老東家水電公司替韓森完成心願，27日歡迎這位退休的員工重返工作崗位，還準備了生日蛋糕，眾人熱烈鼓掌歡迎韓森回來。

水電公司執行長賀勤森（Fred Hutchinson）發給韓森1美元，並為他安排了一整天的工作。

來自哈登鎮（Haddon）的韓森，為這家水電公司工作32年後，在97歲退休。

他說：「我討厭退休。」

韓森曾做過多份工作，他的前同事在他百歲大壽這天紛紛送上祝福。

韓森先前近40年在其他公司工作，包括美國石油巨擘埃克森美孚（Exxon）。他說，覺得自己很幸運。

他說：「我從來沒做過早上不想去上班的工作。」

韓森將自身的快樂歸於熱愛工作、老婆和家人，他們也是他達成新目標的動力。

這位爺爺說：「我要活著看最小的孫女畢業，那會是2024年。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060329

(中央社)