陳建仁邀挺同及反同團體入府溝通 作為法制作業參考

為了化解社會在婚姻平權議題上的高度對立，副總統陳建仁銜總統之命，於今下午2時，進一步邀請雙方代表到總統府，就建立價值溝通平台一事進行初步溝通，了解雙方的看法，以作為行政部門未來相關法制作業的參考。

繼2月18日蔡英文總統邀請不同立場的團體代表與朋友到總統府，當面聽取雙方各自的心聲與訴求後，今天下午副總統邀請挺同與反同代表入府溝通。

副總統陳建仁在會中表示，希望透過價值溝通平台的建立，雙方在這個議題上能夠溝通對話，並透過價值的分享與溝通，去異求同，建立共同的了解與認識，以作為行政部門未來進行相關法制作業的參考。

在今天的溝通會議中，雙方就同性婚姻、性平教育、政府行政作為等議題廣泛、坦率交換意見，並同意就這些議題溝通平台的建立，各自帶回團體內部討論，也同意儘快安排下一次的會前會。

(中時)