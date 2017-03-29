純美國製造不可能 美媒：恐難擺脫中國

美國總統川普倡議美商鮭魚返鄉，主張美國製造優先，不過，這項反全球化的行動，可能難以落實，特別面對強勢的中國製造，美國企業很可能只有品牌靈魂屬於「美國製造」實質上，品牌內的零組件恐怕脫離不了「中國製造」。美國財經網站CNBC就用3個活鮮鮮的美國初創公司案例，明白點出這招是行不通的。

(旺報)