新光三越初夏購物節 化妝品首14日滿3000送300
新光三越「初夏購物節SUMMER SHOPPING FESTIVAL」，3月31日起由高雄左營店領軍開跑，4月6日至26日全台分店同步登場，因母親節今年晚一周，整檔活動共3周較去年2周長，預估全台拚53億元業績較去年2周45億元增15％；其中美妝整業績體占比可達4成，強打美妝的台北南西店占比則可高達5成。
期間150萬貴賓卡友首14日獨享化妝品天天滿3000送300元電子贈品禮券、聯名卡友首14日獨享化妝品4滿5000送100元電子商品禮券；貴賓卡+聯名卡有卡卡相乘獨享首4日全館滿5000送300元電子贈品禮券。首2日在多重優惠下，最高享史上最高超過18％回饋率，較去年14、15％高。
新光三越第一季美妝成長9％，這次超過百萬組特惠組3折起，集合超強美妝新品和夯品，連贈品都端出有錢買不到又缺貨的秒殺小家電。美妝品在引領話題的明星脣彩後，再力推符合年輕族群講求快速且訴求高度保養的6大人氣面膜包括6大人氣面膜Dior、獨家的GLAMGLOW、ORIGINS、KOSE、ESTEE LAUDER、Kiehl’s；與CLINIQUE、shu uemura、M.A.C、Kiehl’s等新品獨家首賣。
另，首次推出貴賓卡銀卡專屬的「美妝BOX」，4月14至16日扣100點可獲集合雅詩蘭黛、品木宣言、SK-ll、資生堂、植村秀、高絲等6大美妝價值超過3000元、10個小容量的明星保養品，全台限量1500個，有300個是隱藏版。
這2年熱度不減的PANASONIC NA98等6大美髮神器，與力抗環境空汙的10大環境家電也是主力；看準這2類小家電買氣高，4月6至12日推出的「化妝品夢幻逸品超強滿額禮」，貴賓卡與銀卡卡友於化妝品區消費滿3萬元，送有錢買不到的Panasonic奈米水離子吹風機、滿5萬元送缺貨的「小綠」Gtech Multi plus無線除蟎吸塵器，若再搭配首2日化妝品禮券回饋，總計回饋最高達27％。
此外，卡友禮再開創新潮流，首次找日本藝人渡邊直美、星野源御用新銳設計師吉田YUNI，從DM主視覺延伸，創意設計水漾曲線杯和水漾曲線袋，泳池清涼、色調清爽、色系粉嫩，供貴賓卡友限時限量、限定兌換。
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