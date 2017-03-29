新光三越初夏購物節 化妝品首14日滿3000送300

張允曦「小八」因《空姐忙什麼》爆紅，在吉田YUNI獨家聯名設計的新光三越DM封面前，持吉田YUNI水漾曲線杯，4月14、15日指定銀行 x 貴賓卡滿3000元兌換；揹吉田YUNI水漾曲線袋，4月21、22日貴賓卡友禮滿3000元兌換。（陳俊吉攝）

伊林娛樂陳慈瑜持4月6至12日「化妝品 夢幻逸品超強滿額禮」，貴賓卡與銀卡卡友於化妝品區消費滿3萬元送有錢買不到的Panasonic奈米水離子吹風機（上起）、滿5萬元送缺貨的「小綠」Gtech Multi plus無線除蟎吸塵器。（陳俊吉攝）

新光三越初夏購物節卡友限量燒點專屬，GLAMGLOW面膜瞬效亮白完美組價值3800元（左起），特價扣50點＋1900元或扣2600點免費兌換；「鬼怪香水」THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅香水30ml、1080元，特價扣50點＋888元或扣1080點免費兌換、韓國熱銷百萬支SS Shiny原裝第三代無線電棒梳原價3800元，扣50點＋2000元或扣3800點免費兌換。（陳俊吉攝）

新光三越首次推美妝BOX，含雅詩蘭黛、SK-II、資生堂、植村秀、高絲等10個小容量保養品，價值超過3000元，4月14至16日扣貴賓卡銀卡100點兌換，全台限量1500個；有300隱藏版加送品木宣言。（陳俊吉攝）

新光三越「初夏購物節SUMMER SHOPPING FESTIVAL」，3月31日起由高雄左營店領軍開跑，4月6日至26日全台分店同步登場，因母親節今年晚一周，整檔活動共3周較去年2周長，預估全台拚53億元業績較去年2周45億元增15％；其中美妝整業績體占比可達4成，強打美妝的台北南西店占比則可高達5成。

期間150萬貴賓卡友首14日獨享化妝品天天滿3000送300元電子贈品禮券、聯名卡友首14日獨享化妝品4滿5000送100元電子商品禮券；貴賓卡+聯名卡有卡卡相乘獨享首4日全館滿5000送300元電子贈品禮券。首2日在多重優惠下，最高享史上最高超過18％回饋率，較去年14、15％高。

新光三越第一季美妝成長9％，這次超過百萬組特惠組3折起，集合超強美妝新品和夯品，連贈品都端出有錢買不到又缺貨的秒殺小家電。美妝品在引領話題的明星脣彩後，再力推符合年輕族群講求快速且訴求高度保養的6大人氣面膜包括6大人氣面膜Dior、獨家的GLAMGLOW、ORIGINS、KOSE、ESTEE LAUDER、Kiehl’s；與CLINIQUE、shu uemura、M.A.C、Kiehl’s等新品獨家首賣。

另，首次推出貴賓卡銀卡專屬的「美妝BOX」，4月14至16日扣100點可獲集合雅詩蘭黛、品木宣言、SK-ll、資生堂、植村秀、高絲等6大美妝價值超過3000元、10個小容量的明星保養品，全台限量1500個，有300個是隱藏版。

這2年熱度不減的PANASONIC NA98等6大美髮神器，與力抗環境空汙的10大環境家電也是主力；看準這2類小家電買氣高，4月6至12日推出的「化妝品夢幻逸品超強滿額禮」，貴賓卡與銀卡卡友於化妝品區消費滿3萬元，送有錢買不到的Panasonic奈米水離子吹風機、滿5萬元送缺貨的「小綠」Gtech Multi plus無線除蟎吸塵器，若再搭配首2日化妝品禮券回饋，總計回饋最高達27％。

此外，卡友禮再開創新潮流，首次找日本藝人渡邊直美、星野源御用新銳設計師吉田YUNI，從DM主視覺延伸，創意設計水漾曲線杯和水漾曲線袋，泳池清涼、色調清爽、色系粉嫩，供貴賓卡友限時限量、限定兌換。

(中時)