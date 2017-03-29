四月享好康 六福Buffet買大送小
兒童節只過一天就太普通了，六福旅遊集團旗下餐廳整個四月都歡度兒童節，推出「買大送小」超值優惠，小朋友可以整整吃一個月都不用錢，家長也可以吃五星級料理省荷包，全家都吃得盡興滿意。
針對兒童節連續假期，六福旅遊集團旗下自助餐廳適合一家大小共享，台北威斯汀六福皇宮Silk Road Feast絲路宴互動式餐廳、台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，從4月1日至30日止，只要一位成人帶一位11歲(含)以下孩童用餐，並以全額支付成人餐費，即可享有孩童用餐免費的優惠。
除了Buffet享好康，4/1至4/4 兒童節連續假期期間，至六福旅遊集團旗下餐廳用餐，包括台北威斯汀六福皇宮：留園上海料理、頤園北京料理、祇園日本料理、丹耶澧義大利餐廳、Elite Café，台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理，及六福客棧金鳳廳等七間餐廳，孩童可獲得Elite Bakery神秘小禮物，詳情可上網查詢。
(中時)
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