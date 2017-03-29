深坑鼠麴粿飄香 阿嬤搓揉祖孫情

新北市深坑鼠麴粿文化祭，包括鼠麴廚藝教室、鼠麴生態講座及深坑鼠麴小旅行。清明節做「鼠麴粿」成為傳統，深坑區土庫里長高太郎今天邀請80名長者、幼兒園童一起做粿。

深坑區長周晉平表示，深坑的鼠麴粿是以鼠麴草製作，與別的地方以艾草製作草仔粿不一樣。鼠麴草又稱清明草，主要在清明節前後生長，擁有葡萄醣甘、維生素B等營養素，具有止渴化痰、降血壓的功效。

高太郎說，銀髮俱樂部的阿公、阿嬤在年節都自己動手做懷舊料理，清明做「鼠麴粿」也難不倒老人家。土庫第一活動中心頂樓種的刈菜、大白菜、蔥蒜也是食材來源。今天，大夥搓揉米糰，忙得七手八腳，捏出溫馨祖孫情，拉近彼此感情。

區長周晉平也與在場的長輩吃飯話家常，他表示，深坑區風景秀麗，不輸給石碇區，四面環山，農夫外出時會帶著鼠麴粿食用，成為日常飲食文化，現在幾乎少見，希望透過「深坑鼠麴粿文化祭」，喚起民眾的古老記憶。

高太郎說，幼童與爺爺、奶奶共學中，也學到與長者相處的禮儀。高太郎還將鼠麴粿分送弱勢、獨居及行動不便的老人，讓長者們感受愛心及關懷。

81歲的王月帶著6歲的孫子蘇高樂，王月說，年輕時在家常做粿，但今天與孫子一起做粿初體驗，特別開心又熱鬧。

熱騰騰鼠麴粿出爐，散發青草香氣，讓孩童口水直流，市府民政局地方行政科長陳炳仲表示，高太郎長期推動資源回收，關懷獨居長者，電話慰問及老人共餐，服務深受肯定。1060329

(中央社)