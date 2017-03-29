網路長城20年 陸民翻牆魔高一丈

中國大陸重慶市日前修訂網路監管法規，使用翻牆軟體將遭罰款，甚至可能被追究刑責，引起側目。然而，中國大陸網民小從找資料、大至遠征境外洗版，都少不了對翻牆軟體的依賴。

中國大陸官方自1990年代末期建立的網路「防火長城」，阻絕了民眾自由透過網路，瀏覽許多被認為不利官方維穩的網站。其中包括不少西方及港台媒體、入口網站、社群平台等，讓大陸網民在資訊的擷取上，受到不少的限制。

雖然中國大陸官方長久以來宣稱，這是維護網路安全及社會穩定的必要措施，也指符合規定的合格網站佔絕大多數。但在受限之下，能突破網路封鎖、俗稱「翻牆」、「蕃茄」的翻牆軟體，仍然應運而生，逐漸受到網民的青睞。

一般而言，中國大陸的翻牆軟體分類，最常見者可分為免費及付費兩種。其中，一些長期反對中共政權的境外異議團體，一直持之以恆地從事免費翻牆軟體的開發，是初到中國大陸工作及留學者常使用的類型。

此外，一些中國大陸的本土軟體業者，也會自行開發免費翻牆軟體，或與付費版同時提供，讓使用者自行比較差異。

然而，這類免費翻牆軟體，連線品質多半不穩定，且通常很容易被中國大陸官方破解，有時產品週期甚至不到1星期，以至於得經常更新；此外，有些業者常會為免費版設定5分鐘左右的時限，好讓使用者覺得不便，轉而使用付費版，達到牟利目的。

付費版則是目前中國大陸翻牆軟體的主流。原因是，除本土業者及境外異議團體外，部份經營翻牆軟體較久的外國業者，雖然收費較高，平均每月甚至達10美元左右，但因連線品質較穩定，因此「市占率」不低。

不過，碰到中國大陸全國「兩會」等重要活動時，或是出現重大有損維穩的事故地區，這些付費版軟體往往也會吃癟，讓網友連牆都爬不上去。

至於為何要翻牆？一位曾留學美國的北京年輕人小何（化名）說，由於「這個那個的原因」，中國大陸的網路資訊往往被屏蔽。像是看一些國外的資訊影片、找工作上需要的資料，以及和國外朋友聯絡，在網站無法登入下，只好透過翻牆解決。

「要罰錢？不是假消息吧？」小何對重慶的新修訂的網管新規有些詫異。但他也認為，「任何封鎖，總有後門」，網路長城存在快20年，但和官方鬥法的翻牆軟體，不也同樣存在了這麼久嗎？

小何說，他和不少朋友曾經翻牆到香港、台灣，乃至一些歐美人士的臉書或網頁，參加過「洗版」行動，從中「獲得不少樂趣」。如果真要處罰翻牆行為，「那怎麼去『愛國』呀」？

重慶市修訂網路監管新規，加上中國大陸工業和信息化部1月發布的通知規定，未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用網路翻牆工具展開跨境經營，都讓人覺得這堵牆越築越高。不過，只要「梯子」沒被拆，總會有人能翻出牆外，翱遊自由自在的網路世界。1060329

(中央社)