公民團體：搶救世大運剩食

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世大運將在8月登場，預計每天提供上萬份餐點，多個公民團體提出「搶救世大運剩食」計畫，呼籲市府應將多餘食材、剩食，妥善再利用。

包括主婦聯盟環境保護基金會、芒草心協會、大安好生活協會、台灣主婦聯盟生活消費合作社等公民團體在內，今天下午在北市府門口，高舉旗幟，要求市府在世大運期間，應好好妥善利用剩食。

活動發起人吳佩玲表示，2016年巴西里約奧運時，義大利名廚博圖拉曾發起類似活動，每天從選手村、贊助商及合作超市中，「搶救」即將被丟棄的食材，製成5000份愛心餐點，轉贈里約貧困居民。

主婦聯盟環境保護基金會專員沈寶莉表示，搶救世大運剩食首要任務是避免浪費，她說，市府可在世大運期間，開放公民團體進入場內檢測、紀錄食材使用狀況。

沈寶莉說，市府除清點每天食材庫存量，也應依前日廚餘量彈性調整隔天餐點，並為廠商訂定減碳目標，她認為，市府也可開放民眾免費索取剩餘的新鮮食材及用品，減少浪費。1060329

(中央社)