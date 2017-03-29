朱天文之母翻譯家劉慕沙過世 享壽82歲

作家朱天文、朱天心、朱天衣的母親、翻譯家劉慕沙於今（29）日下午三點半過世，享壽82歲。(本報資料照)

作家朱天文、朱天心、朱天衣的母親、翻譯家劉慕沙於今（29）日下午三點半過世，享壽82歲。朱天心表示，劉慕沙已經洗腎兩年，在農曆年前經醫師診斷出肺腺癌末期，經家人討論共識決定不接受化療，以安寧療護為主，兩天前住進榮總，下午在家人的陪伴之下安詳的離世。

朱天心表示，下午家人圍在劉慕沙病床旁，一邊唱歌一邊陪伴劉慕沙，氣氛很平和，「這也是她希望的方式。」

朱家一家三代都是作家。文訊總編輯封德屏表示，劉慕沙只有發表過一本短篇小說《春心》，但在50到70年代時翻譯過日本作家三島由紀夫、川端康成、大江健三郎等4、50部文學名著，是知名的日文翻譯家，貢獻很大。

「她出生於日治時期，到小學四年級之前都接受日本教育，加上父親是軍醫，家中收藏有許多日文小說，從小就愛讀日本文學。」封德屏表示，過去較少有人翻譯日本文學，鮮少被台灣讀者知道，「她覺得自己有責任要翻譯。」

(中時)