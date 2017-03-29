達文西手術破千例 童綜合啟用第4代系統

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童綜合醫院達文西手術破千例。（陳淑娥攝）

童綜合醫院副董童瑞龍致詞。（陳淑娥攝）

許村長送花感謝主任蔡青劭。（陳淑娥攝）

童綜合醫院達文西系統手術個案執行逾千例，是台中率先升級為最新第4代機型的醫院，29日舉行「達文西機械手臂手術破千例暨第4代系統啟用典禮」，罹患口咽癌70歲許姓村長，現身感謝醫生給予優質的醫療技術與照護。

童綜合醫院自102年引進達文西手術系統，迄今手術個案已執行一千例以上，2月份為強化病人安全而再次更新系統，為照顧更多患者，並且讓更多人知道新醫療技術的優勢，舉辦第4代系統啟用典禮，藉此不斷砥礪醫院醫療品質與技術的提升。

罹患口咽癌70歲許姓村長，經由耳鼻喉科主任蔡青劭運用達文西系統進行腫瘤細胞切除，手術成功且復原良好；罹患子宮肌腺症40歲黃姓女患者飽受經痛，從門診、治療、手術到術後照護，受到婦產科暨達文西中心主任許俊正細心及親切的照顧，傷口幾乎都看不到。

活動現場邀請院內執行過達文西手術之醫師們上台，進行千例破冰儀式，期許敲破象徵一千例的冰雕後，未來更加精進醫療技術與服務，也象徵童綜合醫院進入最新第4代達文西機械手臂系統時代。

(中時)