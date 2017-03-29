疑整地糾紛 平鎮男子遭老翁持水果刀劃傷右手臂
桃園市平鎮區下午5時40分許，53歲鄧姓男子坐著助行車到福龍路一段的空地了解整地狀況，但67歲陳姓老翁突然從一旁衝出，稱工人整地整到自家的地，並抽出水果刀劃傷53歲鄧姓男子右手臂，所幸路過民眾隨即喝斥，並由消防隊員將鄧男送醫，陳姓老翁隨即被警方逮捕，並無大礙。
警方調查，陳姓老翁疑似有精神疾病，陳翁劃傷鄧姓男子後，有路人喝斥其行為，並趕緊報警，桃園市平鎮警分局平鎮派出所迅速到場，並將陳姓老翁逮捕送辦。鄧姓男子則由山峰消防分隊送醫，目前並無大礙。
(中時)
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