快找98年50元硬幣 飯店生日慶優惠

我要評比

一家進駐苗栗地區將滿8週年的飯店，近日推出多項生日慶優惠活動。包括可於平日憑民國98年的50元硬幣，兌換一客價值逾400元的商業午餐，相當於近1折超優惠。

業者表示，民國98年4月9日是在苗栗開始的日子，為迎接8週年生日，4月起推出餐飲、住房6大好康優惠和趣味活動，邀請消費者一起春遊苗栗、同慶週年喜悅。

為找回最初的記憶，業者更推出「尋找幸運金」趣味活動，週一至週五憑民國98年的50元硬幣，即可至維多利亞西餐廳兌換原價逾400元（含10%服務費）沙拉吧buffet午餐乙客，每天限量8名幸運兒。

業者表示，受兩岸關係影響，陸客銳減，但國旅客有增加趨勢，消費者可於飯店的臉書粉絲專頁留言，就有機會抽中招待住房乙晚、餐券、電影票等多項好禮，總價值約8萬元。1060329

(中央社)