英脫歐 英駐歐盟大使正式遞交分手信

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英國駐歐洲聯盟大使巴羅親自將宣布英國退出歐洲聯盟的歷史性信函，遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），宣告英國正式啟動退出歐洲聯盟的程序。

巴羅（Tim Barrow）在布魯塞爾圖斯克的辦公室，親自遞交英國首相梅伊（Theresa May）簽署的信函。

梅伊預計將於格林威治時間11時30分（台北時間晚間7時30分），向國會正式宣布已啟動脫歐程序。1060329

(中央社)