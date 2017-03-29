五月天免費開唱 3萬人次湧入大安公園

搖滾天團五月天今天晚間在台北市大安森林公園開唱。捷運公司統計，截至今晚7時，大安森林公園站運量約3.8萬人次，相較同期（22日）增加約3萬人次。

今天是五月天成軍20週年，晚間在大安森林公園免費開唱，由於天氣涼爽、微風吹拂，上萬人潮湧進，不少樂迷在草地上席地而坐，閉上眼睛、感受五月天主唱阿信所唱的每一首歌。

雖然大批樂迷共襄盛舉，但台北捷運目前營運皆正常。捷運公司統計，截至晚上7時止，大安森林公園站進出站運量約3.8萬人次，相較同期（22日），增加約3萬人。1060329

(中央社)